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Manchester City vs Sheffield.. موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد غدا الثلاثاء 21/01/2020 في الدوري الإنجليزي | اعرف القنوات الناقلة

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:34 م
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مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد
مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد
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Manchester City vs Sheffield.. موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد غدا الثلاثاء 21/01/2020 في الدوري الإنجليزي | اعرف القنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد، حيث يحتضن ملعب برامال لين، مواجه قوية للغاية بين الحصان الأسود لدوري الإنجليزي (شيفيلد يونايتد) ونظيرة مانشستر سيتي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، ويدخل المان سيتي مواجهة نظيرة شيفيلد بروح معنوية منخفضة بعد التعادل الأخير امام كريستال بالاس بنتيجة هدفين لمثلها، ولم يقدم المان سيتي الأداء المنتظر في تلك المباراة.

إنتقادات بالجملة توجه للمدير الفني، بيب جورديولا، عقب تعادل الفريق مع نادي كريستال بالاس، حيث شهد تشكيل المان سيتي العديد من التغيرات رغم تألق لافت للعديد من اللاعبين أبرزهم الجزائري رياض محرز الذي يقدم خلال الأونة الماضية مستويات قوية للغاية، ولكن شهدت المباراة جلوس اللاعب علي دكة البدلاء مما أثار التساؤلات حول عدم مشاركة اللاعب ولاعبين أخريت وتصميم بيب جورديولا علي الدفع بلاعب فيرناندينيو كمدافع ولدية ستونز وأوتامندي، وتعافي المدافع لابورت، وأصبح يشارك في التدريبات.

وفي الجانب المقابل يدخل نادي شيفيلد الذي يقدم اداء قوي للغاية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد ان خاض 23 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 6 وأغلبها كانت من فرق المقدمة في الدوري، وتعادل في 9 مباريات.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد
موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد الإنجليزي، حيث تبدء المباراة في تمام الساعة الـ10:30 مساءًا بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة الـ 9:30 مساءًا بتوقيت مصر وسوف تنقل عبر قناة بي إن سبورت 1 وستكون بتعليق خليل البلوشي.

Manchester City vs Sheffield.. موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد غدا الثلاثاء 21/01/2020 في الدوري الإنجليزي | اعرف القنوات الناقلة
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