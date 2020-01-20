Advertisements
Advertisements
Advertisements

اختيار زاهي حواس سفيرًا لمعرض الكتاب

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
اختارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتور "زاهي حواس"، عالم الآثار المصرية، سفيرًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وانطلاقا من إقامه وزارة الثقافة المصرية، متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد أكبر معارض الكتاب في العالم،  والشرق الأوسط، نظرًا لمشاركة كبار الناشرين المصريين والعرب والأجانب، ويرتاده أكثر من ثلاثة ملايين زائر، فقد تم اختيار عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، لما يتمتع به من حضور دولي، وسمعه دولية طيبة، كونه أحد الرموز الوطنية في مجال الآثار، بالإضافة إلى أنه أشهر علماء العالم في الآثار المصرية.

وقال الدكتور زاهي حواس، إنه سعيد بإختياره سفيرًا لمعرض الكتاب، مؤكدا أن معرض الكتاب أهم حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

وشكر "حواس" وزارة الثقافة لعمل هذا المعرض العظيم، قائلًا: "إذا كنا نفخر بالأهرامات، وأبو الهول، والملك توت عنخ آمون فلابد أن نفخر بمعرض الكتاب"، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب رسالة للعالم أجمع لقوة مصر الثقافية وعظمة مصر، مضيفًا أنه سوف يقوم بالترويج للمعرض خلال زياراته في كل دول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب زاهي حواس الأثار

أخبار تهمك

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

مدرب برشلونة الجديد يحرج فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 22 ساعة

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 22 ساعة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ يوم

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وضع اللمسات الأخيرة على أوبرا توت عنخ آمون استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير (صور)

زاهي حواس يقدم مسرحية "اللوتس والبردي" بـ"تورينو" ويدعوا الايطاليين لزيارة مصر (صور)

زاهي حواس: سعيد بقراءة محمد صلاح كتاب "الملك الذهبي"

زاهي حواس: سعيد بقراءة اللاعب محمد صلاح لكتاب "الملك الذهبي"

حواس: 10 مليون دولار حصة مصر من معرض عنخ آمون بباريس (فيديو)

"حواس" من صربيا: "الاكتشافات الأثرية خير ترويج لمصر خارجيًا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status