اختيار زاهي حواس سفيرًا لمعرض الكتاب





وانطلاقا من إقامه وزارة الثقافة المصرية، متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد أكبر معارض الكتاب في العالم، والشرق الأوسط، نظرًا لمشاركة كبار الناشرين المصريين والعرب والأجانب، ويرتاده أكثر من ثلاثة ملايين زائر، فقد تم اختيار عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، لما يتمتع به من حضور دولي، وسمعه دولية طيبة، كونه أحد الرموز الوطنية في مجال الآثار، بالإضافة إلى أنه أشهر علماء العالم في الآثار المصرية.



وقال الدكتور زاهي حواس، إنه سعيد بإختياره سفيرًا لمعرض الكتاب، مؤكدا أن معرض الكتاب أهم حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين.



وشكر "حواس" وزارة الثقافة لعمل هذا المعرض العظيم، قائلًا: "إذا كنا نفخر بالأهرامات، وأبو الهول، والملك توت عنخ آمون فلابد أن نفخر بمعرض الكتاب"، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب رسالة للعالم أجمع لقوة مصر الثقافية وعظمة مصر، مضيفًا أنه سوف يقوم بالترويج للمعرض خلال زياراته في كل دول العالم.

اختارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الدكتور "زاهي حواس"، عالم الآثار المصرية، سفيرًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.