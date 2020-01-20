Advertisements
Advertisements
Advertisements

مهرجان الفجيرة الدولي يبحث تحضيرات دورته الثالثة

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

 أكد محمد سعيد الضنحاني نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس مهرجان الفجيرة الدولي للفنون على توجيهات الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بأن تكون الدورة الثالثة من المهرجان الذي يقام في فبراير المقبل محطة فنية فريدة تحتفي بمنتج فني راقٍ ومتنوع يحاكي مهرجانات الفنون الدولية، ويحقق هدف المهرجان في إظهار أهمية التنوع الثقافي وتحقيق التقارب بين الشعوب والتفاعل بين ثقافاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمهرجان الذي عقد صباح اليوم، برئاسة سعادة محمد سعيد الضنحاني، وحضور سعادة محمد سيف الأفخم مدير المهرجان، وذلك لمناقشة تحضيرات الدورة الثالثة وفعالياتها من عروض فنية ومسرحية وموسيقية وتشكيلية وادائية، بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والختام.

وبحث أعضاء اللجنة العليا سير العمل وتحضيرات اللجان العاملة في المهرجان، كما اطلعوا على تقارير لجان المشاهدة الخاصة بعروض المونودراما، وتقارير لجان الفرز في جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع التي سيعلن عن نتائجها في حفل خاص في المهرجان.

ونقل الضنحاني عن الشيخ الدكتور راشد الشرقي، تمنياته بأن تشهد مشاركات المهرجان وفعالياته وضيوفه إيجاد حراك فني إيجابي يعزز دور الفجيرة المحوري في الثقافة والفنون ونشر قيم الدولة في المحبة والتسامح.

وأكد الضنحاني أن الدورة المقبلة من المهرجان ستحظى بدعم كبير من قبل المؤسسات والجهات الحكومية في إمارة الفجيرة، وشراكة مؤثرة ضمن فعالياته تبدأ من تسهيل عمل اللجان وصولاً إلى إقامة فعاليات موازية تتكامل مع أنشطة المهرجان وتستهدف ضيوفه بما يضمن الخروج بحدث ضخم يروج لإمارة الفجيرة ولأهميتها السياحية والاقتصادية، إضافة إلى أهدافه الفنية والثقافية.

من جهته أوضح سعادة محمد سيف الأفخم مدير مهرجان الفجيرة الدولي للفنون أن العمل جار في التحضير للمهرجان للخروج بالدورة المقبلة بأبهى صورة وعلى نحو لايقل عن مستوى التميز الحاصل في الدورات السابقة للحدث.

وقال : في هذه الدورة نعمل لترسيخ أهداف المهرجان، وتأكيد مكانته في الحراك الفني والثقافي العالمي، وتعزيز التشبيك بين المهرجان وأبناء الفجيرة والمقيمين فيها، وصولاً إلى تحقيق ما نريده من المهرجان بوصفه حالة شعبية، بقدر ما هو مظهر فني دولي، وهذا اتجاه تتبعه الدول العريقة في الفنون.

وأكد الأفخم أن الدورة المقبلة ستشهد عدداً من الأنشطة الخاصة بالهيئة الدولية للمسرح، من بينها اجتماعات تشاورية وفعاليات وإعلان عن مشاريع فنية دولية جديدة.

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ ساعة و 27 دقيقة

مدرب برشلونة الجديد يحرج فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 22 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 22 ساعة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ يوم

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ ساعتين و 16 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status