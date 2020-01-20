billing.te.eg | الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي شهر يناير 2020 عبر موقع المصرية للإتصالات وطرق السداد





ازدات الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي في مصر، بعدما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن بدأ دفع فاتورة التليفون المنزلي، وفيما يلي نقدم لكم طريقة الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الارضي.