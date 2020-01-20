Advertisements
Advertisements
Advertisements

حنان عادل لـ"الفجر الفني": "أرفض أدوارالإغراء"

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:27 م
Advertisements
حنان عادل
حنان عادل
رشا عادل
Advertisements
الفنانة حنان عادل، استطاعت جذب الأنظار اليها منذ ظهورها الاول على الشاشة، وبدات مشوارها الفني من خلال الأعمال المسرحية، ثم بدات في تقديم العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة في الوسط الفني مثل مسلسل القاصرات وساحرة الجنوب وأبو العروسة.

وفتحت حنان عادل قلبها ل"الفجر الفني" وتحدثت عن تجربتها في مسرحية "المتفائل"، وعن كواليس المسرحية، إلي نص الحوار.

في البداية نهئنك على نجاح مسرحية المتفائل..من الذي رشحك للمسرحية؟

رشحني المخرج المخرج إسلام امام، وهذه لم تكن التجربة الاولي ليا معه فقد سبق وتعاونا في عملين.

ماذا عن كواليس العمل؟

الكواليس كانت ممتعه خصوصًا اننا أصدقاء لذلك كانت جميلة داخل العرض وخارجه.

هل تابعتي ردور فعل الجمهور؟

نعم، وسعيدة جدًا بردود فعلهم فلم اتخيل تقبلهم ليا خصوصًا بعد أن الفنانة سهر الصايغ حققت نجاح كبير.

هل تفضلي العمل في المسرح عن التلفزيون؟

انا بحب المسرح جدًا وليه مكانه خاصة عندي وبحس بمتعه مختلفه على المسرح لان بدايتي كانت من خلاله، ولكن التلفزيون له سحره والجمهور بيعرف الفنان من خلاله.

ما رأيك في المسرح حاليًا؟

المسرح حاليًا في تقدم ملحوظ على عكس الفترة الماضية، كما أن الناس بدات الاهتمام بالذهاب للمسرح.

ما العمل الذي أحدث طفرة في مشوارك الفني؟

مسلسل القاصرات وساحرة الجنوب.

ما الشخصية التي تتمني تقديمها؟

لا يوجد شخصية معينه اتمني تقديمها، ولكن تجذبني الشخصية الصعبة.

ما شروطك لقبول السيناريو؟

أن يكون دور مؤثر حتي لو كان مشهد واحد ولا يحتوي على مشاهد إغراء.

من فنانين الزمن الجميل تمنيتي العمل معه؟

أحمد زكي وسعاد حسني.

هل مستعدة لتقديم بطولة مطلقة؟

لا ليس لدي الخبرة الكافية لتحمل مسؤولية البطولة.

هل السوشيال ميديا لها دور في نجاح الفنان وما سبب ابتعادك عنها؟

نعم، لها دور كبير ومؤثر، لاني لا احبها كما انني كسولة في مشاركة صوري وأعمالي مع الجمهور.

في نهاية حديثنا ما طموحك في مجال التمثيل؟

افضل محافظة على الصورة التي ظهرت بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان عادل امام افلام جديدة افلام الزعيم اخبار الفن

أخبار تهمك

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 22 ساعة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 22 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ يوم

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

مدرب برشلونة الجديد يحرج فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"المتفائل" و"سينما مصر" على CBC في العيد

إسماعيل مختار يقرر مد مسرحية "المتفائل" 15 ليلة عرض أضافية

سهر الصايغ في حوارها مع "الفجر الفني": تيم الحسن فنان شاطر.. واستعراضات "المتفائل" خطفتني! (صورة

بحضور أشرف زكي.. مسرحية "المتفائل" تحقق نجاحا كبيرا في ليلتها الأخيرة

أحمد شاكر يكشف لـ"الفجر الفني" أسباب استقالته من المسرح القومي ورفضه إدارة المسرح الحديث

تامر كرم لـ"الفجر الفني": "الملك لير" ليحيى الفخراني نقلة للعالمية.. واستعد لمسرحية جديدة مع محمد رمضان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status