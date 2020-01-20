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خلال جولة تفقدية.. محافظ قنا يرصد 20 طنًا من القمامة ويأمر برفعها

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:26 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أمر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا برفع أكوام القمامة ومخلفات البناء المتراكمة في طريق قرية القارة بمدينة أبوتشت، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامه للمواطنين.

وعلى الفور توجهت معدات الوحدة المحلية للقرية، وتم رفع المخلفات التي بلغت حوالي ٢٠ طن ما بين مخلفات بناء وقمامة، وتم نقلها إلى مقالب القمامة العمومية خارج القرية.

ووجه الداودي جميع رؤساء القرى بضرورة التواجد اليومي بالشوارع لرصد أية مخالفات واتخاذ اللازم بشأنها كما حث المواطنين على التعاون مع المسئولين مم خلال وضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها حتى يتثنى لهم رفعها بشكل يومي طبقًا لمنظومة عمل الوحدة المحلية.

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مصر محافظ قنا قنا قمامة اخبار

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