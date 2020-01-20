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تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل قبل تطبيقها بالوادي الجديد

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير محمود
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أعلن، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، إن المديرية في كامل استعدادها لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة يوليو المقبل.

وأضاف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تهدف إلى التركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة الواحاتية.

ويذكر أنه من خلال التعريف بمنظومةى التطبيق الصحي الشامل الجديد، والتي يشترط الانتفاع أن يكون المنتفع من قانون التأمين الصحى الشامل، مشتركًا فى النظام ومسددًا للاشتراكات بقيمة 20 جنيًا للفرد الواحد، وفي حالة إن لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الإجتماعى الشامل بسداد الإشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ، وتتراوح نسبة الاشتراك ما بين 1 فى المائة للموظف من الأجر التأميني، و3 % من صاحب العمل شهريًا، فضلا عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم، وهم الزوجة غير العاملة وباقى أفراد العائلة، فيما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.
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