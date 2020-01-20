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إقبال كبير من المتطوعين في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:17 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شهدت لجنة المتطوعين الخاصة بأول العاب أفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020 ،و منذ أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التطوع لتلكالالعاب اقبالا منقطع النظير، في الايام الثلاثة التي خصصها مركز التعليم المدني بالجزيرة لمقابلة المتطوعين.

و جرت مقابلات شخصية للمتطوعين الذين بلغوا أكثر من الفي متطوع لتوفير كافة احتياجات لجان الالعاب المختلفة، ولعبت وزارة الشباب والرياضة دورا كبيرا فى توفير هذه الاعداد الكثيفة من المتطوعين من خلال المجهود الكبير

الذي بذلته د. ايمان عثمان مديرة مكتب وزير الشباب والرياضة.

 

وكان المهندس ايمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب هو وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمي لأفريقيا قد حرصا على حضور جانبا من أخر ايام المقابلات الشخصية للمتطوعين

 

وقام د. شريف أبو العنيين رئيس لجنة المتطوعين بأعطاء الرئيسين الاقليمين

تصورا عاما لما حدث في ايام الاختبارات الثلاث ، والتي اعتمدت على مقابلة شخصية للمتطوع ، وطرح مجموعه من الاسئلة الهامة وتركوا للمتطوع حرية التحدث باللغة التي يجيدها سواء العربية او الانجليزية او الفرنسية .

 

اجادة اللغات

 

و اشترطت اللجنة ضرورة اجادة لغتين على الأقلو ستقوم لجنة المتطوعين بفحص

الاستمارات واختيار المرشحين وتحديد اللجنة التي سوف يعمل بها كل متطوع بناء على تلك المقابلة كما حضر جزء من المقابلات عضوا اللجنة التنفيذية العليا للألعاب د. عماد محي الدين ود. شريف الفولى مديرا الرياضة والتدريب والالعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي، وسميرة العدوى مدير برنامج الشباب بالرياسة الاقليمية، ومن منطقة افريقيا داسمنت سيبيا مدير الرياضة،ورومي راينك مديرة الاعلام.

 

وعلى مسرح وزارة الشباب والرياضة تم عقد لقاء موسع مع جميع المتطوعين الذين وقع عليهم الاختيار بحضور عضوا اللجنة التنفيذية د. عماد محي الدين ود. شريف الفولى في الألعاب واللذان قاما بإعطاء محاضرة على الاولمبياد الخاص منذ انطلاقها عام 1968 وتطورها والألعاب العالمية سواء الصيفية اوالشتوية وكذلك الإقليمية التي أقيمت حتى الآن، وحرصا القائمين على لجنة

المتطوعين بتوضيح أداور المتطوعين وفق اللجان التي سوف ينضمون اليه ، في حضور رؤساء كل اللجان ، حيث قام رئيس كل لجنة بعقد لقاء مع فريق المتطوعين المنضمين الى لجنة والحديث اليهم عن المهام التي سوف تسند

اليهم خلال إقامة الألعاب.

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