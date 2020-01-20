سمية الخشاب تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة من أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.



حيث ظهرت سمية الخشاب فى الصورة، بإطلالة مميزة أنيقة حيث ارتدت فستان أسود قصير، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة ومختلفة، ووضعت ميكب هادى وبسيط .



ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات علي صورتها:" جميلة أوي يا سمسم، بسم الله ماشاء الله".



فيديو كليب "عربية أنا"



يذكر أن سمية الخشاب، تنتظر عرض فيديو كليب "عربية أنا" الذي تم تصويرة فى لبنان، مع المخرجة رندلى قديح، وكانت قد نشرت مقطع فيديو لها بفستان ذهبى قصير أثناء لقائها فى الفندق المقيمة به مع المخرجة رندلي.



وعلقت سمية فى الفيديو قائلة: "أول مرة انحرف والبس قصير الناس عارفة عني إنى مش بلبس قصير.. اليوم أنا انحرفت"، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



أغنية عربية أنا من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، مشاركتها في بطولة مسلسل" الحلال" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، بيومي فؤاد، دينا فؤاد، يسرا اللوزي، مها أحمد، فادية عبد الغني، تأليف سامح الحريري، إخراج أحمد شفيق .