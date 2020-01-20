تزوجت من ثلاث رجال وفنانة شهيرة سبب طلاقها.. ما لا تعرفه عن سعاد مكاوي

البداية



سعاد مكاوي هي ابنة محمد مكاوي أحد الموسيقيين المشهورين في فترة العشرينيات، وولدت الفنانة سعاد مكاوي في 19 نوفمبر عام 1928 ، عاشت سنوات عمرها في حي باب الخلق بوسط القاهرة، تتلمذت سعاد مكاوي على يد "بديعة مصابني" التي تخرج من تحت يدها مشاهير الفن مثل فريد الأطرش، ومحمد فوزي، وتحية كاريوكا، وسامية جمال، ومحمد عبدالمطلب، ومحمود الشريف.



هي والمونولوج



إشتهرت سعاد مكاوي في بداياتها بأداء المونولوجات بسبب خفة ظلها وصوتها ذات النبرة الشعبية المحبب، حيث إنها كانت متفردة في غناء فن المونولوج، وشاركت كثير من نجوم هذا اللون الغنائي،وصاحبها في أغلب المونولوجات الفنان إسماعيل ياسين.



قبلة إسماعيل يس



واشتهرت بتقديم الثنائيات الغنائية مع إسماعيل يس ومنها دويتو "عايز أروّح" في فيلم "المليونير"، وتروي "مكاوي" قصة رفض اسماعيل يس تقبيلها في أحد المشاهد، وكانت تلك عادته في جميع الأفلام حيث اعتاد أن يكتب في عقده قبل تصوير أي عمل "ألا يقبل البطلة"وليس معها فقط، ورغم أن إسماعيل ياسين كان يرتاح لها وللعمل معها، ففي فيلم لهما، قال له المخرج إن هناك مشهدًا في نهاية الفيلم يحتم عليه تقبيلها، ولكن رفض وقال "هفسخ العقد بس مابوسهاش"،وحينما غضبت من تصرفه قال: "مزاجي كده" لكن ذلك لم يؤثر على علاقتهما وكانت كواليس التصوير مرحة.



أشهر أغانيها



غنت مع ليلى مراد في فيلم 'ليلي بنت الأغنياء" أغنية "سلم علي"ومن أشهر أغنياتها: "لما رمتنا العين" و "قالوا البياض أحلى" كما غنت الأوبريت الإذاعي الشهير"عواد باع أرضه".



لقبها



اشتهرت بمطربة "البياض والسمار" بعد أن لحن لها الموسيقار محمدعبدالوهاب أغنية "قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى؟ قلت اللي شارينى جوه العيون يحلى"، ونجحت الأغنية بشدة وأصبحت من أشهر أغنياتها التي تردد حتى الآن.





أشهر الأفلام وشخصية بنت كبير الرسمية



مثلت سعاد مكاوي في أكثر من 18 فيلما سينمائي من أشهرها ، "منديل الحلو" و "أسمر وجميل"ى جزيرة الأحلام"، "خد الجميل"،"حضرة المحترم"، و "لسانك حصانك" و "نهارك سعيد"، وآخر أفلامها "غازية من سنباط" عام ١٩٦٧.



لكنها دخلت قلوب المشاهدين عبر شخصية "بلية" بنت كبير الرحيمية قبلي ـ الذي يؤديه الفنان محمد التابعي ـ وأخت عبدالموجود – الذي يؤدى شخصيته الفنان السيد بدير.



زواجها وعلاقة وداد حمدي بطلاقها



تزوجت الراحلة 3 زيجات منها زواجها من الملحن محمد الموجي الذي أعجب بها وطلب يدها للزواج، واشتهرت تلك الزيجة بسبب ان قرارا انفصال عنه جاء بعدما اكتشفت علاقته بالفنانة الراحلة وداد حمدي، كما تزوجت من المخرج عباس كامل، وكان آخر زيجاتها من الموسيقار محمد إسماعيل.



اعتزال ثم عودة فاعتزال نهائي حتى الوفاة



اعتزلت سعاد مكاوي التمثيل والغناء لسنوات ثم عادت في التسعينات إلى الساحة الغنائية في بعض الحفلات، لكنها لم تجد الإقبال المطلوب للإستمرار فإنسحب نهائي عن الساحة الفنية، وتولت في 20 يناير 2008.



خفيفة الظل صاحبة كاريزما وحضور جعل الجمهور يحبها، كما كانت ممثلة ومغنية ومؤدية متفردة الفن المونولوج، ولعل نشأتها الفنية أثرت تلك الموهبة الفذة، أنها الفنانة سعاد مكاوي بنت كبير الرحيمية ومطربة السمار والبياض سعاد مكاوي التي تحل ذكرى وفاتها اليوم.