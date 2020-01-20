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نيرمين الفقي تتألق بأحدث إطلالاتها

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:21 م
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نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
لمياء علي
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شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لأحدث إطلالاتها وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نرمين بإطلالة كاجوال أشاد بها متابعيها مؤكدين على جمالها وأناقتها وكان من أبرز التعليقات على صورها "كل ماتكبري تحلوي وتصغري".

من جانب آخر، حققت نرمين نجاحًا كبيرًا بمشاركتها في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 وهو من بطولة: هانى عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبرى، ملك قورة، تونى ماهر، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكرى، يتناول هذا المسلسل قصص مختلفة كل قصة 5 حلقات تناقش قضايا المرأة العمل والزواج .

جدير بالذكر أن نرمين كانت قد شاركت فى بطولة مسلسل"ابو العروسة ٢"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،سيد رجب، سوسن بدر،ولاء الشريف، محمود حجازى، مدحت صالح، تأليف هانى كمال، اخراج كمال منصور.



نيرمين الفقي تتألق بأحدث إطلالاتها
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