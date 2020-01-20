مدرب برشلونة الجديد يحرج فالفيردي

حقق نادي برشلونة فوزا ثمينا على نظيره غرناطة بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.





وجاء لقاء غرناطة هو الأول لبرشلونة تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين ، والذي يقود الفريق خلفا للمقال إرنيستو فالفيردي .





وأشاد العديد من المحللين والنقاد بوسائل الإعلام في إسبانيا بمستوى برشلونة في أول مباراة مع كيكي سيتين، رغم الفوز الهزيل بهدف دون رد من توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي.





من جانبه، قال لويس كانوت الصحفي في صحيفة موندو ديبورتيفو إن برشلونة لعب تمريرات سريعة من لمسة واحدة بالأمس أكثر من بقية الموسم كامل مع فالفيردي.





أما أدريا البيرتس في إذاعة SER الكتالونية فتحدث عن ظهور سيتين الأول مع برشلونة قائلا: "بالنسبة لي رأيت العديد من اختلافات بين برشلونة فالفيردي و برشلونة كيكي سيتين، الألف تمريرة تساعد على الوصول للهدف".



