Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب برشلونة الجديد يحرج فالفيردي

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:30 م
Advertisements
فالفيردي
فالفيردي
أحمد عبد الحفيظ
Advertisements
حقق نادي برشلونة فوزا ثمينا على نظيره غرناطة بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وجاء لقاء غرناطة هو الأول لبرشلونة تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين ، والذي يقود الفريق خلفا للمقال إرنيستو فالفيردي .

وأشاد العديد من المحللين والنقاد بوسائل الإعلام في إسبانيا بمستوى برشلونة في أول مباراة مع كيكي سيتين، رغم الفوز الهزيل بهدف دون رد من توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

من جانبه، قال لويس كانوت الصحفي في صحيفة موندو ديبورتيفو إن برشلونة لعب تمريرات سريعة من لمسة واحدة بالأمس أكثر من بقية الموسم كامل مع فالفيردي.

أما أدريا البيرتس في إذاعة SER الكتالونية فتحدث عن ظهور سيتين الأول مع برشلونة قائلا: "بالنسبة لي رأيت العديد من اختلافات بين برشلونة فالفيردي و برشلونة كيكي سيتين، الألف تمريرة تساعد على الوصول للهدف".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كيكي سيتين كيكي سيتين رياضة اخبار برشلونة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة جديدة تواجه رينيه فايلر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ أقل من ساعة

الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون

منذ 43 دقيقة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 22 ساعة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status