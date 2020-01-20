الجمهور لـ عزيز مرقة عن أغنية "موالى": "عبد الحليم نسخة 2020"

طرح الفنان الأردنى عزيز مرقة، على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو أحدث فيديو كليب بعنوان "موالى" كلمات عزيز وزينا حداد وألحان وتوزيع عزيز ومن إخراج زينا حداد.

واستطاع الكليب ان ينال إعجاب عدد كبير من آراء الجمهور وانتشرت التعليقات الإيجابية حول الكليب سواء على موقع اليوتيوب أو الفيسبوك أو تويتر أو على انستجرام.

ومن بين هذه الآراء قال معجب: " عبد الحليم مرقة" وقال آخر :" عبد الحليم نسخة 2020" وقالت معجبة: "طلعت هالغنية فعلا أحلى من حياتى ومن الروايات ذخيرة هالزمن من الإبداع هو انت يا عزيز" وقالت أخرى: " مش عادى قد إيه الأغنية بتجنن والفكرة واااااو أبدعت عزيز" وقالت معجبة أيضا: "كتير حبييتا صبرنا كتير بس طلعت بتجنن".

يذكر أن كليب "موالى" تخطى المليون مشاهدة على اليوتيوب بعد طرحه من أسبوع فقط.. ومن خلاله عاد عزيز إلى الماضى ويذكر زمن الفن الجميل ولحظات الحب فى أيام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش.

ومن المعروف ان الفنان عزيز مرقة عاشق لتراث الفن المصرى القديم ويرى ان الفنان يجب عليه ان يعظم من شأن التراث ويحرص دائما على إحيائه حتى يتم التواصل بين الأجيال.