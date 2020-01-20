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كتاب "همسات صاخبة" جديد عن دار الزيات

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:09 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، كتاب "همسات صاخبة" للكاتبة ندى عصام هيكل، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقرر إنطلاقها 22 يناير الجاري، بمكركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

الكتاب من تصحيح وتنسيق: الباشا عبدالباسط، وديزاين: د فاطمة الزهراء.

ومن أجواء الكتاب: "لم يكن نور أعينهم ولا الهواء الذي يتنفسونه كما يدعون؛ بل كنا طريقًا تسير أقدامهم عليه دهسًا على قلوبنا وعقولنا لينالوا مرادهم.

إن قدمنا الولاء أغدقوا علينا حبًّا زائفًا، وإن تمردنا أصبحنا نحن الخائنون والزائفون وهم الصادقون لأن رفضنا دنس مرادهم المصون.

كانوا هم العتمة التي ظنناها نورًا، وكانوا هم السم الذي ظنناه دواء، جعلوا كلامهم يسترق اللب ويضع غشاء على القلب ليستمر مكرهم، ولكن أفعالهم كانت القاضية والفاضحة فانظر كيف كانت عاقبة مكرهم "سرابًا هكذا كنتم، وكذبًا عندنا اتصفتم، وسبيلًا لنا قطعتم، وحبًّا لكم خسرتم، ونسيانًا لكم جلبتم، فمن أنتم؟! "

ومن المقرر أن تشارك الدار في المعرض بما يقرب من 1510 عنوانًا جديدًا إلى جانب العديد من العناوين السابقة، وتقدم خصومات تصل إلى 70% على إصداراتها لتشجيع الجمهور على إقتناء الكتب.
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