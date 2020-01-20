اشتهر بنونو النحس وعمل في الفن.. مالا تعرفه عن محمود عبد الغفار

مشواره



عمل الفنان محمود عبد الغفار في مجال التمثيل والإخراج المسرحي، وأحب العمل الفني منذ مرحلة الدراسة قدم عدد من الادوار الكوميدية وغيرها في السينما والتليفزيون منها أفلام قط وفارق وعلى جنب يا أسطى، ورشة جريئة، الماجيك.



ومن أشهر أعماله في التليفزيون قام بدور الشاعر صلاح جاهين في مسلسل العندليب،كما شارك في مسلسلات كابش1 الملك فاروق، راجل وست ستات، أبو ضحكة جنان، ملفات سرية، هانم بنت باشا، جمهورية زفتي، والأقدار واللص والكلاب.



شارك في مسرحية السلطان الحائر لـتوفيق الحكيم إلى جانب العديد من الأعمال المسرحية الأخرى والإذاعية.



عمله في إدارة دور العرض



اتجه الفنان محمود عبد الغفار لإدارة دور العرض بسبب أن اقتصار السينما في نهاية السبعينات وبداية الثمانينيات على أسماء معينة وكان وقتها هناك ابتعاد عن الإستثمار في مجال إنشاء دور العرض، فقام مع عدد من المستثمرين في الثمانينات بإنشاء سينما في العجمي وكان مسئول عن الإدارة ونجح هذا المشروع، ثم في عام 1997 كانت النقلة الحقيقية في التوسع في إنشاء دور العرض بعد الأرباح التي حققها فيلم "صعيدي في الجامعه الامريكيه" ليتطور الإقبال على الاستثمار فيها.



دور النحس ومشاركته لمحمد هنيدي



عمل مع محمد هنيدي في اكثر من فيلم منها صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، يا انا يا خالتي، عسكر في المعسكر،

وبليه ودماغه العالية الذي قام فيه بدور النونو النحس وكان بداية معرفة الجمهور له و يحكي في ذلك موقف أنه أثناء تواجده أمام أحد دور العرض شاهده مجموعة من الشباب فقال أحدهم" النونو وصل اجرو".



منصب مدير فرقة تياترو مصر ومشاكل في الفرقة



شغل منصب مدير فرقة تياترو مصر وصرح أن الهدف الفرقة هو تخريج جيل جديد من المواهب الشابة ، وأن وجود الفنان اشرف عبدالباقى ساعد الشباب على تمثيل المسرحية وخروجها بهذا الشكل من الإبداع، ولكن الفرقة لم تسلم من المشاكل حيث تعرض اعضائها لهجوم كبير، هاجمت هو شخصيا الفنانة الشابة رشا مجدى أحد أعضاء الفرقة واصفة إياه أنه يسىء التعامل مع اعضاء الفرقة.



رأيه في الفن والإعلام



و كان رأيه في 2018حوار أجرى معه عن حال الفن والإعلام أن الحالة ضبابية بسبب تدني في الذوق العام والأعمال الفنية وهو ما يحدث دائما بعد الحروب والثورات، ولابد على الجميع إعلاء مصلحة المجتمع على المصلحة الشخصية



وفاة والدته



تحل في نهاية الشهر الذكرى الأولى لوفاة والدة الفنان محمود عبد الغفار، التي توفيت في أواخر شهر يناير من العام الماضي.

تخرج من معهد الفنون المسرحية، وشارك في العديد من الأفلام السينمائية و التليفزيونية كما عمل في بيزنس فني وهو بيزنس دور العرض، و يصنف كممثل كوميدي، وله رأى في الفن والإعلام في مرحلة ما بعد الثورة وأهمية الشعور بالمسئولية المجتمعية. إنه الفنان محمود عبد الغفار، الذي ولد في الجيزة في 20 يناير 1961.