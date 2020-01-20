Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الحاج ألمان" رواية جديدة لـ إبراهيم عيسي بمعرض الكتاب

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:14 م
Advertisements
الحاج ألمان
الحاج ألمان
الفجر الفني
Advertisements

يشارك الروائي إبراهيم أحمد عيسى، في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51 الذي ينطلق الأسبوع المقبل، بروايتة الجديدة" الحاج ألِمان" ، وهي الرواية الخامسة، بعد فوزه بجائزة كتارا عن روايته باري أنشودة سودان، والتي ترجمت للإنجليزية والفرنسية.

 

وتعد رواية" الحاج ألمان" هي الأولى التي تتناول حرب الريف وبالتحديد معركة أنوال التي أنهزم فيها الإسبان على يد المقاومة الريفية، حيث تدور أحداث الرواية في أجواء ملحمية أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها في المغرب العربي.

 

كما ترصد حياة أهل الريف المغربي وتسلط الضوء على مقاومة الأمازيغ للإستعمار الفرنسي والإسباني، بجانب إبراز دور القادة المنسيين في تاريخنا مثل (محمد بن عبد الكريم الخطاب– والشريف أحمد الريسوني– وأوحمو الزياني) وكلهم من المقاومين الذين تصدوا للاحتلال في المغرب العربي وهم أيضا رموز وبذور المقاومة التي بفعلها انسحب الإسبان ومن بعدهم الفرنسيين من شمال المغرب.

 

إبراهيم أحمد عيسى هو كاتب روائي وباحث تاريخ، فازت روايته "باري - أنشودة سودان" بجائزة كتارا للرواية العربية عام 2018.

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 22 ساعة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة جديدة تواجه رينيه فايلر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 23 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 20 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ 43 دقيقة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون

منذ 37 دقيقة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status