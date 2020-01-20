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رابط مباشر.. خطوات وطريقة حجز تذكرة مباراة الزمالك ومازيمبي بأبطال إفريقيا عبر موقع تذكرتي Tazkarti

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:12 م
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بدأ موقع تذكرتي Tazkarti في تلقي طلبات حجز تذاكر مباراة الزمالك ومازيمبي المرتقبة، في إياب مبارايات دور المجموعات لبطولة إفريقيا عن المجموعة الأولى.

أهمية تذكرتي Tazkarti

ويتولى تذكرتي Tazkarti مسئولية إدارة وتنظيم المبارايات التي تلعب في مصر، ويتيح عبر موقعه حجز التذاكر، لكل من يمتلك بطاقة المشجع "Fan ID"، حيث تشترط اللوائح على عدم حصول من ليس لديه بطاقة المشجع على تذاكر.

الحجز عن طريق تذكرتي Tazkarti

ويتيح تذكرتي Tazkarti حجز تذاكر حضور مباراة الزمالك المصري، ومازيمبي الكونجولي، في مبارايات المجموعة الأولى، لكل من يريد أن يشاهد المباراة من أرضية الملعب، من اليوم الأحد الموافق الـ20 من يناير.

تذكرتي Tazkarti ينظم الحضور الجماهيري

وينظم تذكرتي Tazkarti الحضور الجماهيري في كل المبارايات التي تقام على أرض نصر بجمهور، ولاسيمًا أن الاتحاد الإفريقي يشترط إقامة المبارايات بحضزر جماهيري.


تذكرتي Tazkarti والفان آي دي

ويمتلك كل مشجع بطاقة "فان آي دي"، تتيح له حساب على تذكرتي Tazkarti يدخل من خلاله ويسجل طلبًا وحجزًا للمباراة التي ستلعب، وبالتالي يحضر المباراة بشكل قانوني.

الحصول على الفان آي دي 

وتفتح تذكرتي Tazkarti الباب لحضور مشجعين أكثر، إذ تسمح لمن لا يملكون "بطاقة المشجع"، بالتسجيل على الموقع والحصول على "فان اي دي" وبالتالي امكانية الحصول على تذاكر لحضور مبارايات.

10000 عبر تذكرتي Tazkarti

وتشهد مباراة الزمالك ومازيمبي حضورًا لـ10000 ألف متفرج، وهو العدد المسموح به، ومتوفر على موقع تذكرتي Tazkarti.

طريقة حجز التذكرة عبر تذكرتي Tazkarti:

أولًا: الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة: تذكرتي Tazkarti

 أو البحث على متصفح الإنترنت على موقع تذكرتي Tazkarti

ثانيًا: نختار فئة الرياضة وتذاكر المباريات والملونة بالأخضر.

ثالثًا: اختر المباراة التي تود حضورها.

رابعًا: سجل الدخول برقم المشجع الخاص بك، والرقم السري.

خامسًا: اختر نوع التذكرة التي تريد حجزها واضغط التأكيد.

أخيرًا: توجه لأقرب منافذ توزيع التذاكر واحصل على تذكرتك.



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