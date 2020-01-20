جذبت المصريين والأجانب.. حكاية نرمين محمود "صاحبة الصحراء"

بدأ شغفها بالصحراء منذ نعومة أظافرها، حيث نشأت في منطقة يغلب عليها الطابع الصحراوي، حتى وصلت إلى القاهرة لدراسة الجغرافيا بإحدى كليات الآداب، لتثقل موهبتها في مراقبة النجوم وتكوينات الأرض بالعلم، لكنها واجهت عقبة وقفت حجر عثرة أمام عشقها وهي أن الجامعات المصرية لا تخرج بعثات ميدانية لطلبة القسم إلا في العام الدراسي الأخير.

قررت نرمين محمود المُولعة بالصحراء والأجرام السماوية، الذهاب إلى التكوينات الجيولوجية والمحميات الطبيعية بمفردها، وبعد التخرج عملت على إثراء طلاب الفروع المختلفة في قسم الجغرافيا لمعرفة الظواهر والتكوينات والكتل الرملية والتلال، والتعرف على جغرافية الأرض في الواقع ليتماشى مع ما يدرسونه ويرسخ في أذهانهم.





ثم تطور الأمر وتحول من متخصصي علوم الجغرافيا إلى أشخاص عاديين يجمعهم حب الطبيعة والمحميات التي قد لا يوجد لها شبيه في العالم بأسره إلا في مصر مثل محمية وادي الحيتان بالفيوم، وكانت أول رحلة لهم عام 2009.







