الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغريم رامي ربيعة مدافع الفريق، عقب حصوله على الكارت الأحمر خلال مباراة المقاولون العرب، بالدوري العام.



ووقع عبدالحفيظ، غرامة قدرها 10 آلاف جنيهًا، بسبب حصوله على الإنذار الثاني والكارت الأحمر، في الدقيقة 74 بسبب اعتراضه على قرار أحمد الغندور حكم المباراة.



ويغيب رامي ربيعة مدافع الفريق، عن مباراة المارد الأحمر ضد بيراميدز سبورت، المقبلة بسبب التعرض للإيقاف، ضمن منافسات الدوري العام.



وكان الأهلي حقق فوزًا على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.



ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة، أمام بيراميدز سبورت، يوم 6 فبراير المقبل، على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن منافسات المسابقة المحلية.



ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.