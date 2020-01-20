Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:59 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
Advertisements
قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغريم رامي ربيعة مدافع الفريق، عقب حصوله على الكارت الأحمر خلال مباراة المقاولون العرب، بالدوري العام.

ووقع عبدالحفيظ، غرامة قدرها 10 آلاف جنيهًا، بسبب حصوله على الإنذار الثاني والكارت الأحمر، في الدقيقة 74 بسبب اعتراضه على قرار أحمد الغندور حكم المباراة.

ويغيب رامي ربيعة مدافع الفريق، عن مباراة المارد الأحمر ضد بيراميدز سبورت، المقبلة بسبب التعرض للإيقاف، ضمن منافسات الدوري العام.

وكان الأهلي حقق فوزًا على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة، أمام بيراميدز سبورت، يوم 6 فبراير المقبل، على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، ضمن منافسات المسابقة المحلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة رامي ربيعة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 20 ساعة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 22 ساعة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 20 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون

منذ 36 دقيقة

أزمة جديدة تواجه رينيه فايلر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 20 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ 43 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status