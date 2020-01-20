كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن التفاصيل الكاملة للحصول على عضوية الأهلي بالتقسيط، معلنا عن قيمة العضوية حيث تبلغ حاليا 500 ألف جنيه، وهذا حال تسديدها دفعة واحدة، أما في حالة التقسيط، فيزيد قيمة العضوية لـ 100 ألف جنيه كمصروفات إدارية.





وعن المقرات المتاح فيها الحصول على عضوية الأهلي بالتقسيط هم " مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس".





قيمة دفعة المقدم





تبلغ قيمة دفعة المقدم حوالي 250 ألف جنيه، على أن يتم دفع باقي قيمة العضوية على 4 أقساط سنوية قيمة كل منها 87500 جنيه، وتحرير شيكات بالدفعات المستحقة، وفقًا لتاريخ استحقاقها على العضو في ضوء فترة التقسيط الجديدة، بينما يحصل العضو على إقرار بالمستحقات المالية المتبقية.





هذا ما يحدث في حالة إضافة الزوجة





وفي حال إضافة الزوجة يتم تسديد مبلغ قدره 2760 جنيه؛ بجانب 114 جنيها قيمة استمارة العضوية، بالإضافة إلى تسديد مبلغ 3000 جنيه قيمة الاشتراكات السنوية ومبلغ 500 جنيه لسحب استمارة العضوية.





قيمة العضوية العامة لو هتسدد "كاش"





- وفي حالة التسديد كاش، تبلغ قيمة العضوية العامة 600 ألف جنيه لدون المؤهلات العليا.

- وفي حالة التقسيط، يتم تسديد دفعة مقدمة قدرها 300 ألف جنيه، والتقسيط يتم على أربع سنوات بفائدة سنوية بنسبة 10 % ، على الدفعات التالية:





- الدفعة الأولى تكون 105 آلاف جنيه.

- الدفعة الثانية تكون 105 آلاف جنيه.

- الدفعة الثالثة 105 آلاف جنيه.

- الدفعة الرابعة 105 آلاف جنيه.





فرع التجمع الخامس





قال المجلس إنه تبلغ قيمة العضوية في حالة سدادها كاش حوالي 200 ألف جنيه، ومن جانبه أتاح عضوية فرع التجمع الخامس بالتقسيط للحاصين على مؤهل عال عن طريق زيادة مبلغ 40 ألف جنيه، في شكل مصروفات إدارية لتبلغ القيمة النهائية للعضوية 240 ألف جنيه.





ودفعة المقدم تبلغ 100 ألف جنيه، ويتم تقسيط باقي قيمة العضوية على 4 أقساط سنوية قيمة كلٍّ منها 35 ألف جنيه، مع تحرير شيكات بالدفعات المستحقة، ويحصل العضو على إقرار بالمستحقات المالية المتبقية.





شروط الحصول على عضوية التجمع الخامس للمؤهل دون العالي





- يتم دفع قيمة العضوية 300 ألف جنيه، حال سدادها كاش.

- وفي حالة التقسيط تصل قيمة العضوية إلى 360 ألف جنيه يتم تسديدها على أربع سنوات بفائدة 10 % سنويًا.

- تبلغ قيمة الدفعة المقدمة: 150 ألف جنيه والقسط الأول 52500 جنيه والقسط الثاني 52500 جنيه والقسط الثالث 52500 جنيه والقسط الرابع 52500 جنيه.

- ويحق للعضو استكمال العضوية العامة خلال 4 سنوات من تاريخ افتتاح الفرع، وذلك بنفس الأسعار السارية وقت اشتراكه بعضوية الفرع.

- يحق له تقسيط باقي قيمة العضوية العامة على فترة سماح جديدة تمتد لأربع سنوات جديدة.





فرع الشيخ زايد





سمح مسؤولو النادي الأهلي تقسيط عضوية فرع الشيخ زايد للحاصلين على المؤهل العالي، حيث تبلغ قيمتها 175 ألف جنيه، وهذا في حال سدادها بشكل كامل، على دفعة واحدة.





وفي حالة التقسيط يتم زيادة مبلغ 35 ألف جنيه في شكل مصروفات إدارية لتبلغ القيمة النهائية للعضوية 210 آلاف جنيه يتم دفعها على أقساط، بينما تبلغ قيمة الدفعة المقدمة 87500 جنيه، على أن يتم تقسيط باقي قيمة العضوية على 4 أقساط سنوية قيمة كل منها 30625 جنيها مع تحرير شيكات بالدفعات المستحقة، ويحصل العضو على إقرار بالمستحقات المالية المتبقية.





شروط الحصول على عضوية فرح الشيخ زايد للمؤهل دون العالي





- دفع قيمة العضوية 250 ألف جنيه حال سدادها كاش.

- في حالة التقسيط تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه على أربع سنوات بفائدة 10 % سنويًا.

- وتبلغ قيمة الدفعة المقدمة 125 ألف جنيه والقسط الأول 43750 جنيهًا والقسط الثاني 43750 جنيهًا والقسط الثالث 43750 جنيها والقسط الرابع 43750 جنيهًا.

- ويحق للعضو استكمال العضوية العامة خلال 4 سنوات من تاريخ الالتحاق بعضوية الفرع، وذلك بنفس الأسعار السارية وقت اشتراكه بعضوية الفرع.

- يحق للعضو تقسيط باقي قيمة العضوية العامة على فترة سماح جديدة تمتد لأربع سنوات جديدة.









المستندات المطلوبة للحصول على عضوية النادي الأهلي

- أصل المؤهل الدراسي.

- أصل عقد الزواج (حال الزواج ).

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية للعضو الرئيسي.

- أصل بطاقات الرقم القومي على أن تكون حديثة وسارية لمن هم فوق الـ16 عامًا.

- أصل شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة شخصية لكل فرد من أفراد الأسرة.

- ويشترط هند التقديم عدم تخطي أي من الأبناء والبنات سن الـ25 عامًا عند سداد قيمة العضوية، بجانب استمارة العضوية التي تبلغ 500 جنيه.





ملحوظة!





- قيمة العضوية العامة بالأهلي للمؤهل العالي ستبلغ قيمتها 750 ألف جنيه و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس اعتبارا من أول أبريل المقبل .





- أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.