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تكريم الإعلامية مها بهنسي في المؤتمر السابع للتميز والجودة

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:03 م
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مها بهنسي
مها بهنسي
كريم هاشم
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نظمت مؤسسة دايموند بيراميد، العالمية فعاليات المؤتمر الدولي للتميز والجودة في دورته السابعة بأحد فنادق القاهرة تحت شعار معا للرقي والجودة والتميز للإنسانية في الحياة.

وقد قام دكتور مرسال ابراهيم رئيس مؤسسة دايموند بيراميد العالمية للأبحاث الدولية والمؤتمرات بتكريم الإعلامية مها بهنسي كأفضل مقدمة برامج صباحية على قناة تن الفضائية.

بالإضافة الى تكريم مجموعة كبيرة من المتميزين في مجالات: السياسة والفن والاعلام والعلم ومنهم: زعيم الأغلبية البرلمانية ونائب رئيس حزب مستقبل وطن النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، النائبة الدكتورة انيسة حسونة، النائب المهندس مجدي ميلك، والموسيقار الكبير عمر خيرت، الفنان احمد السقا، الفنانة السورية نسرين طافش، الاعلامي عمرو الليثي وتسلمها عنه وليد سعد الدين بروديوسر برنامج واحد من الناس، الاعلامية والفنانة منى عبد الغني، الاعلامية الاماراتية فيروز المرزوقي، الاعلامية مها الصغير، الاذاعي خالد حلمي، والاقتصادية المصرفية الدكتورة سناء الشريف، ومخرج الكارتون احمد حسن وعازفة الكمان هالة كمال، وتكريم خاص للخطيب الطفل عمر محمد ابراهيم.

الجدير بالذكر أن الإعلامية مها بهنسي هي خريجة آداب إنجليزي جامعة القاهرة، وحصلت على لقب الوصيفة الاولى في مسابقة ملكة جمال مصر للكون 1999، التحقت بالعمل الاعلامي فأبدعت في الاذاعة على: "نجوم اف ام" و"دي ار إن"، واخيرا استقرت في "نغم اف ام" وتستعد لتقديم برنامج جديد عليها ولكنها تكتمت على البوح عن تفاصيله الان ، وقد تلألأت في التلفزيون في اكثر من قناة بداية من: التلفزيون المصري بقناتي النيل للمنوعات ونايل لايف، ومن بعده اتجهت الى قناة الحياة فالتحرير وصولا الى طلتها على مشاهديها في قناة تن في برنامج صباح الورد.
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