لمسات ريم العدل تصنع أجواء الرعب والغموض بمسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"

بعد عرض أول حلقتين من مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة للنجمة منة شلبي على موقع شاهد.نت، تيقنت مجددًا من مصممة الأزياء ريم العدل وقدرتها على وضع اللمسات اللازمة والمتقنة لشخصيات العمل الذي تشارك فيه.





فهي دومًا تنجح في استخدام أدواتها من ملابس ومكياج وإكسسوارات، وحتى تصفيفات الشعر لتجعل الشخصيات نابضة بأجواء العمل وأحداثه، لتورّط المُشاهد مع العمل فيتشرب كل تفاصيله باقتناع تام دون أن يشعر بنشاز في تفصيلة واحدة مهما صغر حجمها.





وتؤكد ريم تميزها هذا بقوة في مسلسل في كل اسبوع يوم جمعة الأمر لا يحتاج لعين خبير؛ فأنت من الوهلة الأولى في المسلسل تشعر بأن التفاصيل مختلفة، وأن نجوم العمل الذين تألفهم جيدًا يظهرون بشكل جديد تمامًا عليهم؛ فتشعر بالكآبة والإرهاق والضياع في ملامح نور ، الفتاة التي اختارت أن تتظاهر بالموت باتفاق مع أهلها، لتبدأ حياة جديدة غامضة في مكانٍ آخر ومع أناس آخرين.





وتقنعنا ريم بهذا تمامًا من خلال مكياج منة شلبي وتصفيفات شعرها والهزال البادي على ملامحها. أما آسر ياسين، والذي يلعب دور عماد، فالرعب يدُب في قلبك بمجرد أن تقع عليه عيناك! بشعر رأسه الأشعث مع شعر ذقنه المتدلي، وملامحه المرعبة التي خالفت أقل مظاهر الهندام.





لتقنعك ريم في كل تفاصيله بأنه هذا المريض النفسي الذي يتصرف بغرابة ولا يمكنك أن تأمن ردود أفعاله؛ فمظهره وحده يثير أعصابك، ويقلقك ويوترك مجرد ظهوره على الشاشة.. حتى وإن لم تشاهد الحلقتيّن بعد، فمن السهل تمامًا إدراك ما أقوله من خلال بوستر المسلسل؛ نظرة واحدة تكفيك لتشعر بالضياع والكآبة على ملامح منة، وتختبر مدى الرعب والقلق الذي يثيره مظهر آسر.





هذا غير التفاصيل المُرعبة في مشاهد القتل بالحلقة الثانية من المسلسل، والتي جعلتها ريم حقيقية لدرجة تثير الرجفة في أوصالك، وهو مستوى من الإتقان لا أتذكر أنني شاهدته في عمل درامي عربي من قبل. فبعدما أذهلتني في مسلسل واحة الغروب وفيلم الضيف بما أحدثته في تفاصيل أبطالهم وملامحهم، تعود ريم وتتجاوز سقف إبداعها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، لتضيف بعداً آخر في حَبك أجواء الغموض على شخصيات المسلسل، ومزج الكآبة والرعب والغموض على ملامحهم وتفاصيلهم، فتجعلنا نندمج ونُصدّق لأبعد حد، ونستسلم للاستمتاع بأحداث المسلسل دون الانشغال بالبحث عن ثغرات، رغم صعوبة هذا النوع في الأعمال العربية.





في كل أسبوع يوم جمعة مسلسل للمخرج محمد شاكر خضير، ومن بطولة منة شلبي وآسر ياسين وسوسن بدر وعارفة عبد الرسول ومي الغيطي. وهو مقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد؛ تدور أحداثها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقبل أعضاء جُدد يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، وفي علاقاتهم المتشابكة يحكي كلُ منهم حكايته، ثم نشهد وقوع بعض الجرائم الغامضة التي تكشف لنا تفاصيل إنسانية واجتماعية لهؤلاء الأبطال. المسلسل من 10 حلقات، عُرضًت أول حلقتين الأربعاء الماضي على موقع شاهد.نت، وسيتواصل عرض بقية الحلقات أسبوعيًا.