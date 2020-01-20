Advertisements
Advertisements
Advertisements

لمسات ريم العدل تصنع أجواء الرعب والغموض بمسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements
بعد عرض أول حلقتين من مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة للنجمة منة شلبي على موقع شاهد.نت، تيقنت مجددًا من مصممة الأزياء ريم العدل وقدرتها على وضع اللمسات اللازمة والمتقنة لشخصيات العمل الذي تشارك فيه.

 فهي دومًا تنجح في استخدام أدواتها من ملابس ومكياج وإكسسوارات، وحتى تصفيفات الشعر لتجعل الشخصيات نابضة بأجواء العمل وأحداثه، لتورّط المُشاهد مع العمل فيتشرب كل تفاصيله باقتناع تام دون أن يشعر بنشاز في تفصيلة واحدة مهما صغر حجمها. 

وتؤكد ريم تميزها هذا بقوة في مسلسل في كل اسبوع يوم جمعة الأمر لا يحتاج لعين خبير؛ فأنت من الوهلة الأولى في المسلسل تشعر بأن التفاصيل مختلفة، وأن نجوم العمل الذين تألفهم جيدًا يظهرون بشكل جديد تمامًا عليهم؛ فتشعر بالكآبة والإرهاق والضياع في ملامح نور ، الفتاة التي اختارت أن تتظاهر بالموت باتفاق مع أهلها، لتبدأ حياة جديدة غامضة في مكانٍ آخر ومع أناس آخرين. 

وتقنعنا ريم بهذا تمامًا من خلال مكياج منة شلبي وتصفيفات شعرها والهزال البادي على ملامحها. أما آسر ياسين، والذي يلعب دور عماد، فالرعب يدُب في قلبك بمجرد أن تقع عليه عيناك! بشعر رأسه الأشعث مع شعر ذقنه المتدلي، وملامحه المرعبة التي خالفت أقل مظاهر الهندام. 

لتقنعك ريم في كل تفاصيله بأنه هذا المريض النفسي الذي يتصرف بغرابة ولا يمكنك أن تأمن ردود أفعاله؛ فمظهره وحده يثير أعصابك، ويقلقك ويوترك مجرد ظهوره على الشاشة.. حتى وإن لم تشاهد الحلقتيّن بعد، فمن السهل تمامًا إدراك ما أقوله من خلال بوستر المسلسل؛ نظرة واحدة تكفيك لتشعر بالضياع والكآبة على ملامح منة، وتختبر مدى الرعب والقلق الذي يثيره مظهر آسر.

هذا غير التفاصيل المُرعبة في مشاهد القتل بالحلقة الثانية من المسلسل، والتي جعلتها ريم حقيقية لدرجة تثير الرجفة في أوصالك، وهو مستوى من الإتقان لا أتذكر أنني شاهدته في عمل درامي عربي من قبل. فبعدما أذهلتني في مسلسل واحة الغروب وفيلم الضيف بما أحدثته في تفاصيل أبطالهم وملامحهم، تعود ريم وتتجاوز سقف إبداعها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، لتضيف بعداً آخر في حَبك أجواء الغموض على شخصيات المسلسل، ومزج الكآبة والرعب والغموض على ملامحهم وتفاصيلهم، فتجعلنا نندمج ونُصدّق لأبعد حد، ونستسلم للاستمتاع بأحداث المسلسل دون الانشغال بالبحث عن ثغرات، رغم صعوبة هذا النوع في الأعمال العربية.

في كل أسبوع يوم جمعة مسلسل للمخرج محمد شاكر خضير، ومن بطولة منة شلبي وآسر ياسين وسوسن بدر وعارفة عبد الرسول ومي الغيطي. وهو مقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد؛ تدور أحداثها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقبل أعضاء جُدد يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، وفي علاقاتهم المتشابكة يحكي كلُ منهم حكايته، ثم نشهد وقوع بعض الجرائم الغامضة التي تكشف لنا تفاصيل إنسانية واجتماعية لهؤلاء الأبطال. المسلسل من 10 حلقات، عُرضًت أول حلقتين الأربعاء الماضي على موقع شاهد.نت، وسيتواصل عرض بقية الحلقات أسبوعيًا.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون

منذ 37 دقيقة

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 22 ساعة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ ساعة الا ربع

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة جديدة تواجه رينيه فايلر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 23 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status