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فوز الترسانة والنجوم وتعادل النصر وخسارة جمهورية شبين بالقسم الثاني

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:49 م
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مظاليم
مظاليم
رأفت أمين ومصطفى الجندي
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أسفرت مباريات الجولة الثانية عشرة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة، للقسم الثاني عن فوز فريق النجوم، على فريق القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية الفوز للنجوم، أحمد غريب في الدقيقة 22 من الشوط الأول واستطاع مصطفى جميل تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 7 من الشوط الثاني وأضاف حسين حمدي، الهدف الثالث في الدقيقة 22 ، وسجل هدف القناة اللاعب علي شوقي في الدقيقة 88.

وفاز فريق الترسانة بقيادة محمد صلاح خارج ملعبة على فريق منتخب السويس بهدف إيهاب فؤاد في الدقيقة 44 من الشوط الثاني.

وفاز فريق بتروجت على فريق جمهورية شبين، بهدف عبد الرحمن السكران في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

تعادل فريق كوكاكولا مع فريق النصر بهدف لكل منهما، حيث تقدم محمد ناجي جدو لكوكاكولا في الدقيقة 20 من الشوط الثاني وتعادل النصر في الدقائق الأخيرة بهدف لميدو العطار.

وتعادل المريخ مع الزرقا بهدف لكل منهما، حيث تقدم الزرقا بهدف حسام جماليه في الدقيقة 40 من الشوط الثاني وتعادل محمد سعيد في الدقيقة 41 قبل ختام اللقاء.

وتعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع فريق الداخلية بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 28 نقطة

2- الداخلية 20 نقطة

3- القناة 19 نقطة

4- بتروجيت 18 نقطة

5- منتخب السويس 17 نقطة

6- كوكاكولا 17 نقطة

7- النجوم 17 نقطة

8- النصر 15 نقطة

9- جمهورية شبين 14 نقطة

10- الترسانة 12 نقطة

11- المريخ 7 نقاط

12- الزرقا 5 نقاط
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