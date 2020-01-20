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بسبب تخفيض الإنتاج النفطي.. صندوق النقد يقلص توقعات النمو بالسعودية

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:40 م
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صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
وكالات
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أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض  توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 1.9 بالمئة هذا العام بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي جرى الاتفاق عليها مع مصدرين للخام، بعد أن توقع في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2.2 بالمئة.

وقال الصندوق في تحديث لتقريره لآفاق الاقتصاد العالمي: "الخفض لعام 2020 يعكس في معظمه مراجعة نزولية لتوقعات السعودية بفعل الضعف المتوقع في نمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك+ في ديسمبر بتمديد تخفيضات الإمدادات".

وقادت الرياض اتفاقا الشهر الماضي يلزم مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بأحد أكبر تخفيضات الإنتاج في عقد، لتفادي فائض في المعروض ودعم الأسعار.

وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام 2.8 بالمئة، بما يقل 0.1 نقطة مئوية عن تقدير الصندوق الصادر في أكتوبر تشرين الأول.

وقال الصندوق إن من المتوقع تحسن النمو الاقتصادي في المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، إلى 2.2 بالمئة في 2021.

ويشير انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها دول أوبك ومنتجين من خارج المنظمة إلى أن النمو في العام الماضي بلغ 0.4 بالمئة فقط وفقا لتوقعات الحكومة.

وقالت السعودية الشهر الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 بالمئة في العام الجاري.

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الكلمات المفتاحية

صندوق النقد الدولي تخفيض الانتاج النفطي النمو الاقتصادي الأفاق الاقتصادية

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