"الأرصاد" تُحذر من طقس الثلاثاء: أتربة وأمطار تصل للقاهرة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس المقرر غدًا الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن هناك أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.





وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن الطقس بارد شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 02 درجة.



