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أول تعليق من "كاسونجو" بعد قيده بقائمة الزمالك

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:37 م
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كاسونجو
كاسونجو
رامي بشاي
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أكد كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على سعادته الكبيرة، بعد قيده بشكل رسمي في القائمة المحلية للفارس الأبيض خلال الموسم الحالي .

وحرص المهاجم الكونغولي على شكر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد دعمه الكبير له في ملف قضيته مع نادي الوداد البيضاوي.

وقال المهاجم الكونغولي: "سعيد بقيدي في قائمة الفريق المحلية، وسوف أبذل كل جهدي للظهور بشكل يرضي جماهير نادي الزمالك العظيمة في كل مكان".

وأضاف : "أنا تحت امر الجهاز الفني للفريق في أي وقت، اتمنى المشاركة في المباريات رفقة زملائي من اجل المساهمة في اسعاد جماهيرنا الكبيرة".

وتابع : "أشكر امير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، بعد دوره الكبير معي في أزمتي الأخيرة مع نادي الوداد، فهو من البداية كان دائم الحديث معي عن إيجاد حلول مناسبة".

وأتم كاسونجو تصريحاته قائلاً: "أحب أن أتوجه بالشكر للجماهير التي كانت تساندني في الفترة الأخيرة، سوف ابذل كل مجهودي لأكون عند حسن ظنهم، سنعمل جميعا على تحقيق الفوز بالبطولات خلال الموسم الحالي".
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الكلمات المفتاحية

كاسونجو رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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