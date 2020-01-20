Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ البحر الأحمر: ربط جميع مسؤولي المحافظة عبر جهاز موحد

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:33 م
Advertisements
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
محمد طه
Advertisements
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن التوجيهات السياسية تنحصر في أهمية العمل على جميع الملفات الخاصة بجميع المواطنين، والحياة اليومية.

وقال المحافظ، خلال لقائه الأول بالصحفيين والإعلاميين بالبحر الأحمر، جاري تحضير جهاز مخصص لربط جميع رؤساء المدن وجميع المسؤولين بالمحافظة للمتابعة اللحظية على مدار الساعة.

وأضاف المحافظ، هذه التقنية ستعمل على التواصل المستمر على جميع المستويات، وسيتم ربط تلك الأجهزة بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، التي جرى تطويرها من الموارد البشرية وبعض الأجهزة.

كان التقى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالصحفيين والإعلاميين بالبحر الأحمر في لقائه الأول، وذلك لسماع بعض القضايا التي تشغل الرأى العام بين مواطني المحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موارد بشرية مصر تنمية البحر الاحمر اخبار

أخبار تهمك

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة جديدة تواجه رينيه فايلر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 23 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 20 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ 38 دقيقة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر ورئيس شركة الريف المصري يتفقدان محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة (صور)

محافظ البحر الأحمر: غرفة العمليات مجهزة بكفاءة عالية (صور) ‎

شاهد.. غرفة عمليات البحر الأحمر لمتابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالبث المباشر (فيديو) ‬

محافظ البحر الأحمر يتقبل عزاء وكيل إدارة العلاقات العامة بدار مناسبات مسجد الميناء بالغردقة (صور)

لبدء مهام عمله.. محافظ البحر الأحمر الجديد يصل الديوان العام

صحفيو البحر الأحمر يكرمون محافظ البحر الأحمر السابق (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status