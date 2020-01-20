محافظ البحر الأحمر: ربط جميع مسؤولي المحافظة عبر جهاز موحد

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن التوجيهات السياسية تنحصر في أهمية العمل على جميع الملفات الخاصة بجميع المواطنين، والحياة اليومية.



وقال المحافظ، خلال لقائه الأول بالصحفيين والإعلاميين بالبحر الأحمر، جاري تحضير جهاز مخصص لربط جميع رؤساء المدن وجميع المسؤولين بالمحافظة للمتابعة اللحظية على مدار الساعة.



وأضاف المحافظ، هذه التقنية ستعمل على التواصل المستمر على جميع المستويات، وسيتم ربط تلك الأجهزة بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، التي جرى تطويرها من الموارد البشرية وبعض الأجهزة.



كان التقى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالصحفيين والإعلاميين بالبحر الأحمر في لقائه الأول، وذلك لسماع بعض القضايا التي تشغل الرأى العام بين مواطني المحافظة.