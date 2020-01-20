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محمد رجب يروج لمسلسله الجديد "الأخ الكبير"

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:00 م
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محمد رجب
محمد رجب
مصطفى فكيه
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نشر الفنان محمد رجب، فيديو جديد له على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستحرام"، من مسلسله الجديد "الأخ الكبير".

الفيديو عبارة عن مشهد يجمعه مع الفنانة هبة مجدي، وعلق عليه قائلا "مسلسل الأخ الكبير".

نال الفيديو إعجاب الكثير من الجمهور وجائت أبرز التعليقات "أحلى مسلسل وأطيب فنان في الدنيا".

من ناحية آخرى تدور أحداث مسلسل "الأخ الكبير"، في إيطار اجتماعي درامي، حول شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه صعوبات وتحديات فيمر بأزمات ويحاول تخطيها ويجسد هذه الشخصية الفنان محمد رجب.

ويشارك في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" نخبة من الفنانين وأبرزهم الفنان محمد رجب، هبة مجدي، أيتن عامر، عبير صبري، أشرف زكي، محمد عز، أحمد حلاوة، إيهاب فهمي، دينا فؤاد، حمادة بركات، وغيرهم، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة "سينرجي".

يعرض مسلسل "الأخ الكبير" على شبكة قنوات "cbc" من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف، على ان يعاد في تمام الساعة الحادية عشرة في صباح اليوم التالي.
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الكلمات المفتاحية

هبة مجدى مواعيد عرض مسلسل الاخ الكبير مسلسل البرنس محمد رجب

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