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'الأعلى للإعلام' يعلن رفضه لتصفية جريدة التحرير

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:47 م
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جانب من الاعتصام
جانب من الاعتصام
ميسون أبو الحسن
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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن رفضه لغلق جريدة التحرير، في ضوء ما يتخذه مجلس إدارة شركة التحرير للنشر والطباعة والتوزيع من إجراءات لتصفية الشركة، مناشدًا إياها العمل على حل المشاكل التي تواجهها.

 وأكد المجلس في بيان له، حرصه من واقع مسؤولياته الدستورية والقانونية، على حرية الصحافة، وتهيئة المناخ المناسب للصحفيين لتأدية دورهم الوطني.

 وطالب المجلس، إدارة الجريدة، إيجاد حلول للأزمات، بدلًا من الاندفاع نحو تصفية الشركة، وما يترتب عليه من إهدار لحقوق الصحفيين ومصالحهم، التي يؤكد المجلس حرصه على مساندتهم، حتى لا يترتب على ذلك مشاكل أخرى لا مبرر لها.

وكانت أزمة اندلعت بجريدة التحرير، بعد تلويح الإدارة بنية تصفية الشركة، وذلك بعد أن دخل اعتصام الزملاء شهره السادس، بناءً على قرارات تعسفية اتخذتها الإدارة، بخفض الرواتب للحد التأميني 900 جنيه، ورفع ساعات العمل للحد الأقصى، 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع.
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