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قائمة مازيمبي لمباراة الزمالك

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:43 م
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الزمالك ومازيمبي
الزمالك ومازيمبي
هاني عصام
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أعلن نادي مازيمبي الكونغولي قائمته للقاء الزمالك المقرر له يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة مازيمبي: "سيلفان جبوهو، إبراهيم مونكورو، جوديت ماسينجو، وونلو كوليبالي، جوزيف أوشايا، شونجو كاباسو، تاندي موابي، دجوس عصاما، كيفين مونديكو، كريستيان كوامي كوفي، جان فيتال اوريجا، باتو كابانجو، رينفورد كالابا، إسحاق أمواه، جلودى ليكونزا، جاكسون موليكا، إسحاق تشيابنجو، تشيكو أوشيندي".

وكان مازيمبي قد فاز على الزمالك بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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