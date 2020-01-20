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خبراء: السيسي غير نظرة المستثمرين لإفريقيا.. ومصر أكبر مستفيد من القمة البريطانية الأفريقية

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:40 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي  للدول الأفريقية من خلال حضورة قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، والتى من المتوقع أن تعطي فرص لدول القارة السمراء في زيادة ترابطها التجاري مع لندن التى تبحث عن شركاء تجارين بعد قرارها الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي.

 

وقال شريف الجبلي رئيس لجنة  العلاقات الأفريقية باتحاد الصناعات، إن القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار تأتى ضمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي  للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالدول الإفريقية كرئيس للاتحاد الأفريقي، والذي غير أفكار المستثمرون السيئة نحو الاستثمار في القارة السمراء.

 

وأضاف لـ" الفجر"، أن هذة القمة تحيي الأمال بانفتاح القارة الأفريقية اقتصاديًا على العالم والتى تمتلك كافة الصناعات والمواد الخام الصناعية التى تساعدها على ذلك.

 

وتابع" الجبلي"، أن مصر ستكون من أكثر الدول استفادة من تلك القمة لأن نفاذ أي منتجات من السوق الأفريقية لبريطانيا أو دول العالم لن يحدث قبل المرور عليها، خاصة وأن بريطانيا تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي و البحث عن أسواق بديلة مثل السوق الأفريقي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورًا كبيرًا في تحسين الاستثمار الأجنبي بدول القارة الأفريقية، من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدان الإفريقية التى ستلعب دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية لدول القارة.

 

من جانبها أكدت عليا المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة  القاهرة، أن هذه القمة تأتي استكمالا للمجهودات التى قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقارة السمراء أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقي.

 

وأضافت "المهدي"، أن هذة القمة فرصة لتقوية العلاقات الاقتصادية الأوروبية مع  إفريقيا خاصة دولة بريطانيا التى لديها علاقات تاريخية قوية مع دول القارة السمراء، متابعة أن الرئيس ركز خلال رئاسته للاتحاد الافريقي على تواجد القارة السمراء في الاقتصاد العالمي، وتشجيع المستثمرون الأجانب على الاستثمار بها من خلال مؤتمر استثمر في إفريقيا الذي نظمه خلال العاميين الماضيين.

 

وتوقعت "المهدي"، أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيساعد على زيادة  التبادل التجاري مع مصر وباقي الدول الأفريقية، ومن الممكن أن يؤدي إلى توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية، وسهولة نفاذ المنتجات الافريقية إلى بريطانيا.

 

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته  بالقمة البريطانية الافريقية للاستثمار2020، إلى تقديم كافة الضمانات للشركات لتوسيع حجم استثماراتهم بالقارة الافريقية، مطالبًا بضرورة فتح الأسواق البريطانيه أمام المنتجات الافريقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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