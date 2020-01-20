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تحديث سعر الدولار في البنوك.. العملة الأمريكية تواصل التراجع

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:35 م
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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واصل سعر الدولار انخفاضه اليوم الاثنين 20-1 -2020 أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة مقارنة بالتعاملات الصباحية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع للشراء، بحسب أخر تحديثات البنك الأهلى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
 15.77جنيه للشراء.
 15.87جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
 15.76جنيه للشراء.
 15.86جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
 15.76 جنيه للشراء.
 15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
 15.73  جنيه للشراء.
 15.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
 15.74 جنيه للشراء.
 15.84 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.76 جنيه للشراء.
15.86جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.75 جنيه للشراء.
 15.85 جنيه للبيع.
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