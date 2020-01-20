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التعليم تنهي الجدل بشأن اعتبار أولى وثانية ثانوي سنتين تراكميتين

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:37 م
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التعليم- أرشيفية
التعليم- أرشيفية
ريم محمود
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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتبار الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020-2019، هي صفوف ضمن الثانوية التراكمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الصفين الأول والثاني الثانوي، سنوات نقل وليست تراكمية كما يشاع، في ضوء القرار الوزاري الصادر قبل بدء العام الدراسي رقم (191) بتاريخ 9/9/2019 والذي ينص في مادته السابعة، أن يتم عقد امتحانين فيما يدرسه طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي، بشعبتيها العلمية والأدبية، من مواد وأنشطة، وذلك على النحو التالي:

الامتحان الأول: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول.

الامتحان الثانى: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح سيتم عقد امتحان دور ثاني لهم، ويعد اجتيازه شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى.

وطالبت الوزارة، بعدم الترويج لأي شائعات من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب، وأن الموقع الرسمي للوزارة، هو المصدر الرسمي لأي معلومات أو بيانات صادرة عنها.
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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم وزارة التعليم التعليم التربية والتعليم

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