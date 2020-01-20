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الجامعة العربية تدين قصف الحوثيين لمسجد في اليمن

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:31 م
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أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
وكالات
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أصدرت الجامعة العربية، اليوم الاثنين، بيانًا أدانت فيه استهداف الميلشيات الحوثية، معسكر تدريب للقوات الحكومية اليمنية في مأرب أول أمس.

 

وقال البيان، إن الهجوم قد يكون الأكثر دموية منذ اندلاع الحرب اليمنية، وأنه يشير مجددا إلى محاولة أطراف خارجية تسخين الجبهة اليمنية لحرف الأنظار عما تواجهه من مشكلات وتحديات داخلية.

 

وأضاف البيان، أن الهجوم يأتي في توقيت دقيق، وأن هدفه هو تقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الفترة الماضية على الساحة اليمنية، مشيرا إلى أن هدفه أيضا تعطيل أي تحركات جدية نحو الحل السلمي، والاتجاه بدلا من ذلك إلى التصعيد الذي لا يخدم سوى أجندات قوي إقليمية تسعى لاستخدام الحوثيين كمخلب قط.

 

ونفذت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، الهجوم الإرهابي، على مأرب، الذي وقع يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 111 شخص، من بينهم مدنيون، فضلا عن إصابة العشرات، بعضهم في حالة خطرة.

 

وكانت الأمم المتحدة، الأحد، دانت الهجوم الصاروخي الذي تعرض له معسكر للقوات الحكومية واعتبرت أنه قد يعطل العملية السياسية في البلاد.

 

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إن "التقدم الذي حققه اليمن بشق الأنفس لوقف التصعيد هش للغاية. مثل هذه التصرفات يمكن أن تعطل هذا التقدم" وحث الأطراف على توجيه طاقاتها للسياسة والكف عن القتال، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

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الكلمات المفتاحية

اليمن الحوثيين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط

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