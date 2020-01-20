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قائمه طنطا لمواجهة الجونه غدا

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:28 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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أعلن أيمن المزين قائمة ريق طنطا التى سوف يخوض بها الفريق لقاءه الهام غدا امام فريق الجونه فى اطار مباريات الفريق للدورى الممتاز على ملعب طنطا ، حيث تضم القائمة كلا من :

على فرج ، محمد فتحى ، محمود مسعود ، محمد العشرى ، سليمان عبد ربه ، محمد الشازلى ، ايهاب سمير ، محمود منصور ، احمد سالم صافي ، وليد عادل ، احمد الشناوي ، حسام غالي ، تاديو لوانجا ، محمد ماجد اونش ، اسلام فؤاد ، احمد فهمى ، عبد الرحمن الدح ، ماريو بيرنارد

يذكر ان طنطا يدخل اللقاء برصيد عشر نقاط يحتل بها المركز السابع عشر ، بينما يحتل الجونه المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة
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