مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.24% بختام جلسة الإثنين





سوق الأسهم السعودية





أنهي سوق الأسهم السعودية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% رابحاً 20.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8469.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.15% خاسراً 161.80 نقطة ليغلق عند مستوى 7356.76 نقطة ، وسجل حجم التداول بسوق السعودية اليوم نحو، 174.4 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 97 شركة، فيما تراجع 84 شركة.





وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية ، فقد ارتفع 14 قطاعا على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.14%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.09%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد جاء سهم "شاكر" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.73%، ثم سيسكو 4.71%، ثم المصافى بنسبة 3.83%، فيما جاء سهم "الخزف السعودى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.84%، ثم الخبير ريت بنسبة 2.71%، ثم أسمنت المدينة بنسبة 2.57%.