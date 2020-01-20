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قطاع البنوك يقود سوق دبي المالي للهبوط 0.42% بختام تعاملات الإثنين

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:20 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي تراجع ،حيث هبط مؤش السوق الرئيسي  بنسبة 0.42% خاسراً 12.14 نقطة ليغلق عند مستوى 2850.95 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي اليوم  نحو 138.3 مليون سهم محققة ما قيمته 178.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2468 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفض 12 سهماً، واستقرت 6 أسهم.

 
وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، فقد وتراجع نحو 4 قطاعات، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%.
 

أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي اليوم ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.98%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.86%، ثم سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 2.19%.
 
وتصدر سهم بنك الإمارات دبى الوطنى قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة وبلغت 28.7 مليون درهم بحجم تداول 2.1 مليون ورقة مالية، ثم سهم شركة إعمار العقارية بحجم تداول 6.7 مليون ورقة بقيمة 28.5 مليون درهم.
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