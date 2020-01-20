إحدى مصابات حادث طبيبات المنيا: الوزيرة لازم تتعاقب (فيديو)

أكدت الدكتورة فاطمة منصور، إحدى المصابات في حادث "طبيبات المنيا"، تفاصيل الحادث، أنه تم إبلاغهم بموعد التدريب قبل وقت قصير منه، وحاولوا الاعتذار أو تأجيل الموعد، فرفض المسئولين عن التدريب، وأخبروهم أن من لن تلتزم بالموعد سيتم نقلها من الإدارة الصحية.





وأشارت "منصور"، خلال تقرير خاص ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث العربية"، مساء الأحد، إلى أنها لا تتذكر أي تفاصيل عن لحظة وقوع الحادث، موضحة أنها مصابة بكدمة في رأسها، وكسر في أحد الضلوع، وشرخ في عظمة الحوض.





وأضافت أن التأثير النفسي للحادث كبير، معلقة: "حاسة إننا ملناش لازمة، بدل ما نحضر فرح بعض، بنعزي فيهم"، منوهة بأنها فقدت صديقتها في الحادث، محملة وزيرة الصحة المسئولية عن الحادث، معلقة: "لازم تتعاقب، هى وكل من شاركها في القرار".



