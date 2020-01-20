Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحدى مصابات حادث طبيبات المنيا: الوزيرة لازم تتعاقب (فيديو)

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكدت الدكتورة فاطمة منصور، إحدى المصابات في حادث "طبيبات المنيا"، تفاصيل الحادث، أنه تم إبلاغهم بموعد التدريب قبل وقت قصير منه، وحاولوا الاعتذار أو تأجيل الموعد، فرفض المسئولين عن التدريب، وأخبروهم أن من لن تلتزم بالموعد سيتم نقلها من الإدارة الصحية.

وأشارت "منصور"، خلال تقرير خاص ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث العربية"، مساء الأحد، إلى أنها لا تتذكر أي تفاصيل عن لحظة وقوع الحادث، موضحة أنها مصابة بكدمة في رأسها، وكسر في أحد الضلوع، وشرخ في عظمة الحوض.

وأضافت أن التأثير النفسي للحادث كبير، معلقة: "حاسة إننا ملناش لازمة، بدل ما نحضر فرح بعض، بنعزي فيهم"، منوهة بأنها فقدت صديقتها في الحادث، محملة وزيرة الصحة المسئولية عن الحادث، معلقة: "لازم تتعاقب، هى وكل من شاركها في القرار".

وتابعت: "إحنا أطباء ومش لعبة، وأهالينا تعبوا علينا من وإحنا في أولى إبتدائي"، لافتة إلى أنها ليس لديها رغبة في العودة للعمل مرة أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة طبيبات المنيا حادث طبيبات المنيا أخبار مصر

أخبار تهمك

صالح جمعة يشعل أزمة جديدة في وجه الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 19 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين والمهاجم الجديد لبرشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

محمد صلاح يدخل يفتح أبواب المجد لحارس ليفربول بـ"التقليد"

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 19 ساعة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 21 ساعة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 22 ساعة

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ عمرو زكي

الترهيب أجبر أطباء المنيا على حضور التدريب.. طبيبة تروي تفاصيل حادث الكريمات

تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث أطباء المنيا بالكريمات

انفجار بالرحم وإجهاض.. تفاصيل تقرير حالة مصابي "أطباء المنيا"

طبيبة مصابة في حادث المنيا: طلبنا السفر بالقطار وتلقينا تهديدات خطيرة.. وخطوات لإقالة الوزيرة

مصابة في حادث ميكروباص المنيا: "فضلنا على الأسفلت ساعة ونص"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status