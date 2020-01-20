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الكشف عن سعر إغلاق سهم "أرامكو" اليوم الأثنين

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:15 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.2 % عند 8470 نقطة (+ 20 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال.

وارتفع سهما “أرامكو السعودية” و”سابك” بنحو 1 % عند 34.60 ريال و92.90 ريال على التوالي، وأغلق سهم “السعودي الفرنسي” عند 39.20 ريال (+ 2 %).

في المقابل، كما تراجع سهم “البحري” بأكثر من 1 % عند 38.25 ريال.

وأنهت أسهم “اسمنت ينبع” و”الخزف” و”أسمنت المدينة” و”البحري” و”التصنيع الوطنية” و”أسواق العثيم” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

أرامكو السعودية:
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران. وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقًا لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز.

فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.

أعلنت أرامكو عن تحقيقها أرقامًا تعدُّ الأولى في تاريخها، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018، حيث بلغ صافي الدخل 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار، و38 مليار دولار للتدفقات النقدية مقارنةً بـ35.6 مليار دولار، فيما سجّل الإنفاق الرأسمالي 14.5 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار دولار.

يصل معدل الريع على إنتاج النفط الخام في أرامكو إلى 20%، حتى نوفمبر 2019 حيث أجرت الشركة اتفاقا مع الحكومة يتضمن تخفيض معدل الريع على إنتاج النفط الخام من 20% إلى 15%، اعتبارا من 1 يناير 2020.
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سهم سعر أغلاق أرامكو

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