ضمن الجناح المصري.. "البيئة" تشارك في المعارض الأثرية الدولية

وتأتي تلك المشاركات في إطار التعريف بالمحميات الطبيعية في مصر والأنشطة المصاحبة لها عن طريق تقديم مواد دعائية "أفلام ومطويات" شارحة لها.



ومن ناحيته، قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن ذلك سيسهم في الترويج للسياحة البيئية وفي نفس الوقت للتوعية بأهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية من خلال معرفة الاشتراطات البيئية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم بين الوزيران لمناقشة مسودة بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الوزارتين قريبا بشأن صون المحميات الطبيعية وتنميتها سياحيًا ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين.

اتفق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على مشاركة "البيئة" في المحافل والمعارض الدولية الأثرية والسياحة من خلال تخصيص مكان لها ضمن الجناح المصري المشارك بهذه المعارض.