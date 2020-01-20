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بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.06%

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:08 م
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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 سوق البحرين المالى

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع طفيف ارتفع مؤشر السوق بنسبة ، حيث  بنسبة 0.06% رابحاً 0.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1642.65 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات التأمين والاستثمار والخدمات والصناعة ، وجرت تداولات بسوق البحرين اليوم علي عدد  2.4 مليون سهم بقيمة 689.1 ألف دينار.

وأعلن مصرف السلام البحرين اليوم، عن شراء ما يعادل 85 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة)، فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين، لترتفع أسهم الخزينة من 73.58 مليون سهم إلى 73.665 مليون سهم تمثل 3.324% من الأسهم الصادرة، بتاريخ 19 يناير الجارى.

وعن مستوي أداء القطاعات بسوق البحرين المالي اليوم ، فقد قاد قطاع التأمين بنسبة نمو 30.80% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 7.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26% ، كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.30% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.65% ، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.64% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.25%.
 

 
 

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