وزارة الفلاحة تحذّر البحّارة من الأحوال الجوية

أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الإثنين 20 جانفي 2020، بلاغا حول التقلبات الجوية المرتقبة، والمتمثلة في نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، مع هبوب رياح تكون جنوبية شرقية قوية فقوية جدا من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات، ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى50 كلم/س ببقية المناطق مع دواوير رملية محلية بالجنوب.





فيما يكون البحر شديد الاضطراب فهائج، وذلك ابتداء من اليوم وتستمر إلى يوم الغد الثلاثاء21 جانفي 2020، حيث ستكون الريح جنوبية شرقية قوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات، وتصل إلى 100 كلم/س في شكل هبات، وقوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س ببقية الجهات ومثيرة للرمال والأتربة، فيما سيكون البحر هائج فشديد الهيجان.





وإثر بلاغ معهد الرصد الجوّي، أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري البحّارة بعدم المجازفة وعدم الإبحار، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم بمرافئ الموانئ إلى غاية استقرار الوضع الجوي.