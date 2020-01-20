ياسر ابراهيم يحجز مكانه بتشكيل فايلر

حصل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إشادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عقب ظهوره بمستوى مميز بمباراة المقاولون العرب، بالدوري العام.





وتلقى ياسر إبراهيم مدافع الأحمر، تحية الجهاز الفني، بعدما شارك في المباراة الثانية على التوالي، وظهر بمستوى جيد، وأصبح ضمن حسابات المدرب بشكل أساسي خلال المباريات المقبلة.





وكان الأهلي حقق فوزًا على المقاولون العرب، بهدفين دون رد على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء يوم 26 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.