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شاهد.. هيدي كرم تلعب مع ابن شقيقتها: "حياة قلب خالتو يا ناس.. أدب البيضة"

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:47 م
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هايدي كرم
هايدي كرم
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة من أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .


حيث ظهرت هيدي كرم فى الصورة، بإطلالة منزلية أنيقة حيث ارتدت فستان أسود قصير، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة ومختلفة، ووضعت ميكب هادى وبسيط .


وعلقت" كرم" علي الصورة:" حياة قلب خالتو يا ناس..بص أدي البيضة"ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على صورتها:" أنتي إنسانة محترمة ورقيقة جدآ، ما شاء الله" .


يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،أشرف مصيلحي، عصام السقا، محمود حافظ، ليلى عز العرب، ناصر سيف .
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