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رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يهنئ البابا تواضروس بعيد الغطاس

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:10 م
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بوابة الفجر
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بمقر البطريريكية بالاسكندرية، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الغطاس.

وأعرب رئيس الأكاديمية، عن خالص تهانيه لقداسة البابا تواضروس الثاني، وأطيب تمنياته لوطننا الحبيب بدوام العزة والرفعة، قائلا: "يسرني أن أتقدم لقداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط من أبناء الوطن في الداخل والخارج بأخلص التهاني القلبية المقرونة بأطيب التمنيات، داعيا الله عز وجل أن يعيد على شخصكم الكريم تلك المناسبات الطيبة بموفور الصحة والخير والبركات".
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يهنئ البابا تواضروس بعيد الغطاس
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يهنئ البابا تواضروس بعيد الغطاس
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يهنئ البابا تواضروس بعيد الغطاس
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يهنئ البابا تواضروس بعيد الغطاس
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يهنئ البابا تواضروس بعيد الغطاس
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يهنئ البابا تواضروس بعيد الغطاس
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يهنئ البابا تواضروس بعيد الغطاس
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يهنئ البابا تواضروس بعيد الغطاس
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الكلمات المفتاحية

عيد الغطاس البابا تواضروس الاكاديمية العزبية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البري

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