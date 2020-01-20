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وزير العدل: السيسي وضع حلا لمتضرري النوبة بعد عقود للمشكلة (فيديو)
الإثنين 20/يناير/2020 - 03:10 م
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رقية جمال
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أعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية؛ لتسليم مستندات التعويض إلى أهل النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل.
وأوضح "مروان"، خلال كلمته على هامش احتفالية صرف التعويضات مُتضرري النوبة بحضور رئيس مجلس الوزراء، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هذا الملف مر عليه عقود، حتى صدر توجيه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع بداية عام 2017 بالبحث عن حلول جذرية له، وقامت الحكومة منذ ذلك التاريخ بجهد متواصل وعمل شاق حتى تمكنت من تحقيق رغبات المتضررين، واليوم نحتفل بتسليمهم صكوك التعويضات لهم.
وتابع وزير العدل، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا في 26 فبراير 2017 بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وفي 4 فبراير 2019 صدر قرار آخر من جانب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين ومتابعة تنفيذها برئاسة وزارة شئون مجلس النواب، وقد اعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت القواعد والآليات التنفيذية اللازمة لصرف هذه التعويضات لهم.
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