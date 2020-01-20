Advertisements
Advertisements
Advertisements

حرس الحدود يفاوض مهاجم الشارقة الإماراتي

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:10 م
Advertisements
عمرو رضا
عمرو رضا
محمد الصو
Advertisements
دخل مسؤولو نادي حرس الحدود، في مفاوضات جادة للتعاقد مع عمرو رضا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر داخل النادي العسكري، أن هناك متابعة من طارق العشري المدير الفني، للاعب المصري عمرو رضا المحترف ضمن صفوف الشارقة الإماراتي، بالميركاتو الحالي.

وأضاف المصدر: "اللاعب نال إشادة المدير الفني، وعلى الفور تواصلنا مع عمرو رضا، والذي رحب بإرتداء قميص حرس الحدود، بالفترة المقبلة، وسنتخذ الإجراءات الرسمية مع ناديه حول الاتفاق من أجل الحصول على خدماته".

واختتم المصدر: "هناك اهتمام باللاعب أيضًا من جانب نادي طلائع الجيش، ونأمل في إنهاء الصفقة لصالحنا من أجل تدعيم خط هجوم الفريق".

ويشارك عمرو رضا مع فريقه الإماراتي، بشكل أساسي، واستطاع لفت الأنظار له من جانب الأندية المحلية وبعض الأندية الإماراتية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو رضا حرس الحدود الشارقة الاماراتي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 19 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يشعل أزمة جديدة في وجه الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

محمد صلاح يدخل يفتح أبواب المجد لحارس ليفربول بـ"التقليد"

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 19 ساعة

كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين والمهاجم الجديد لبرشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. تعرف على الصفقات المتوقعة للأهلي بالميركاتو الشتوي

5 صفقات يستنجد بها الأهلي في يناير (أسماء)

بالأسماء.. 4 لاعبين يحتاجهم ريال مدريد بالميركاتو الشتوي

الحدود يتعاقد مع مهاجم المنيا مقابل 250 ألف جنيه

حرس الحدود يضم مهاجم الزمالك السابق

14 صفقة بالميركاتو الصيفي تغير شكل حرس الحدود في الموسم الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status