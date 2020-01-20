حرس الحدود يفاوض مهاجم الشارقة الإماراتي

دخل مسؤولو نادي حرس الحدود، في مفاوضات جادة للتعاقد مع عمرو رضا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر داخل النادي العسكري، أن هناك متابعة من طارق العشري المدير الفني، للاعب المصري عمرو رضا المحترف ضمن صفوف الشارقة الإماراتي، بالميركاتو الحالي.



وأضاف المصدر: "اللاعب نال إشادة المدير الفني، وعلى الفور تواصلنا مع عمرو رضا، والذي رحب بإرتداء قميص حرس الحدود، بالفترة المقبلة، وسنتخذ الإجراءات الرسمية مع ناديه حول الاتفاق من أجل الحصول على خدماته".



واختتم المصدر: "هناك اهتمام باللاعب أيضًا من جانب نادي طلائع الجيش، ونأمل في إنهاء الصفقة لصالحنا من أجل تدعيم خط هجوم الفريق".



ويشارك عمرو رضا مع فريقه الإماراتي، بشكل أساسي، واستطاع لفت الأنظار له من جانب الأندية المحلية وبعض الأندية الإماراتية.