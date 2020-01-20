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"الله يسامحك عليه" تحقق 2 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:08 م
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المطرب أمير عبد الله
المطرب أمير عبد الله
الفجر الفني
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بعد أن قام المطرب أمير عبد الله، بنشر الفيديو الكليب الخاص بأغنيته الجديدة "الله يسامحك عليه"، وحققت نجاحاً كبيراً حيث قاربت عدد المشاهدات على صفحته الخاصة على الفيسبوك ما يقارب 2 مليون مشاهدة وأيضاً على موقع الفيديوهات "يوتيوب" حققت ما يقارب 2 مليون مشاهدة أيضاً، وجاءت ردود الأفعال إيجابية سواء بالتصوير أو بالكلمات وخصوصاً بصوت أمير.

 

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد شريف وألحان وتوزيع عصام كاريكا، وأخرج الكليب محمد القاضي، ومدير التصوير رامي عادل.

 

يذكر أن أبرز أعمال المطرب أمير عبدالله كانت كل من أغنية "عادي"، و"وحشتني مصر"، و"ميّل علينا"، "لما الحظ"، "هي كلمة" وغيرها من الأغاني الناجحة.

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