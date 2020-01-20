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حارس مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع (صور)

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:08 م
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دي خيا وروميرو
دي خيا وروميرو
محمد الدمتناوي
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تعرض الأرجنتيني سيرجيو روميرو، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحادث سير مروع، صباح اليوم.

وتعرض روميرو لحادث سير أثناء قيادة سيارته إلى تدريبات فريقه، صباح اليوم الإثنين.

وانتشرت صور للحارس الأرجنتيني صباح اليوم، وهو واقف بجوار سيارته والتي حطمت بشكل كامل ولم يتعرض لأي إصابة.

وبحسب موقع "توك سبورت" الإنجليزي، قإن الحادث قد وقع أثناء ذهاب اللاعب إلى مجمع أون التدريبي الخاص بمانشستر يونايتد.

ولم يشارك روميرو مساء أمس مع مانشستر يونايتد، أمام ليفربول، وجلس على مقاعد البدلاء، في اللقاء الذي سقط فيه الشياطين الحمر بهدفين مقابل لا شئ.

حارس مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع (صور)
حارس مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع (صور)
حارس مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع (صور)
حارس مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع (صور)
حارس مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع (صور)
حارس مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع (صور)
حارس مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع (صور)
حارس مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع (صور)
حارس مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع (صور)
حارس مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سير مروع (صور)
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