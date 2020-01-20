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«كورة لايف» TODAY طلائع الجيش والاتحاد السكندرى بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الدوري المصري PLUS بدون تقطيع NOW

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:05 م
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بوابة الفجر
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تقام مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية

السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الدوري المصري:

تذاع مباراة الاتحاد السكندري أمام نظيره فريق طلائع الجيش بشكل حصري عبر قناة اون سبورت " on sport" وتايم سبورت.

يسعى الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف،

لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على المركز الرابع الذي يحتله برصيد 22 نقطة، وتعويض النتائج السلبية في الفترة الماضية، بعد التعادل مع بيراميدز وإنبي والخسارة من المقاولون والأهلي.
كما يطمح طلائع الجيش بقيادة طارق يحيي، في استعادة الانتصارات من جديد بعد الهزيمة في الجولة الماضية من الإسماعيلي، لتحسين موقفه في جدول المسابقة، بعد التراجع للمركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

نرصد عبر موقع كورة اون مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش فى نقل حصري عبر البث المباشر من رابط كورة اون فى لقاء يجمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة العسكرى yallakora مباشر مساء اليوم 20 من يناير ومشاهدة مباريات اليوم مباشر في مواجهات بطولة الدورى العام المصرى في الاسبوع 14 من فاعليات بطولة الدورى الممتاز بث مباشر مباريات اليوم من kora online.

 

بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم
بث مباشر مباريات اليوم مجانا حيث  يواجه فريق الاتحاد السكندرى نظيره فريق طلائع الجيش في فاعليات الدوري العام في صراع على الثلاثة نقاط ونتابع مباراة اليوم مباشر عبر رابط kora online مع مشاهدة مباريات اليوم لايف من موقع كورة اون في نقل حصري بجودة عالية عبر bein sports.

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر
مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش فى تغطية مباشرة عبر koora live حيث تقام المباراة في منافسات الدورى العام المصرى ونتابعها عبر موقع كورة اون لايف فى متابعة شاملة من رابط yalla shot ومشاهدة مباريات اليوم مجانا فى  منافسة نارية تجمع الفريقين في مواجهات الجولة ال14 من البطولة المصرية يلا كورة مباشر في متابعة حصرية للقاء عبر bein sports لايف.

بطولة الدورى المصري الممتاز
مباراة الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش
توقيت الساعة 17:00 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 18:00 مساء بتوقيت فى السعودية
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