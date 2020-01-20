«كورة لايف» TODAY طلائع الجيش والاتحاد السكندرى بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الدوري المصري PLUS بدون تقطيع NOW

تقام مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية





السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الدوري المصري:





تذاع مباراة الاتحاد السكندري أمام نظيره فريق طلائع الجيش بشكل حصري عبر قناة اون سبورت " on sport" وتايم سبورت.





يسعى الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف،





لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على المركز الرابع الذي يحتله برصيد 22 نقطة، وتعويض النتائج السلبية في الفترة الماضية، بعد التعادل مع بيراميدز وإنبي والخسارة من المقاولون والأهلي.

كما يطمح طلائع الجيش بقيادة طارق يحيي، في استعادة الانتصارات من جديد بعد الهزيمة في الجولة الماضية من الإسماعيلي، لتحسين موقفه في جدول المسابقة، بعد التراجع للمركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.





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مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر

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بطولة الدورى المصري الممتاز

مباراة الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش

توقيت الساعة 17:00 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 18:00 مساء بتوقيت فى السعودية